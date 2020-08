Bayreuth: Leiche gefunden – Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in alle Richtungen

Leichenfund in Bayreuth: in der Nacht haben Passanten gegen 0 Uhr 45 im Stadtteil Oberkonnersreuth einen leblosen Körper auf dem Radweg gefunden. Sie haben den Notarzt verständigt, der hat aber nur noch den Tod des 24-Jährigen Bayreuthers feststellen können. Den Bereich rund um den Fundort hat die Polizei großräumig abgesperrt – auch ein Polizeihubschrauber war in der Nacht im Einsatz. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen. Um die Todesursache zu klären hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.