Bayreuth: Aktivisten protestieren vor Circus Krone

Aktivisten aus Bayreuth protestieren gegen die Tierhaltung im Zirkus – konkret von Circus Krone. Die Artistenfamilie gastiert momentan in Bayreuth auf dem Volksfestplatz. Zu ihren Zirkusnummern gehören auch Tiere wie Pferde, Löwen und Tiger. Und das schmeckt den Aktivisten nicht. Sie sagen, die Haltung verstoße gegen das Tierwohl. Zwei der Aktivisten sind auf das Vordach vom Volksfestplatz geklettert. Auf zirka 2,5 Meter Höhe saßen sie in ihren Klettergurten. Die Führungsgruppe der Polizei Bayreuth Stadt hat mit den Aktivisten verhandelt. Sobald der Verkehr rund um die Zirkusveranstaltung nachgelassen hatte, durften sie ein Banner aufhängen. Danach mussten sie ihre Position an dem Vordach aber wieder verlassen.