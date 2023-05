Länger andauernde Stromausfälle drohen uns laut Experten erstmal nicht. Der Stromversorger Bayernwerk will aber auch vermeiden, dass es in den kommenden Jahren Engpässe im Netz gibt. Bayernwerk treibt dafür den Ausbau des Stromnetzes in der Region voran. Los geht es heute mit dem Spatenstich im Landkreis Hof. Der erfolgt am Nachmittag im Weißdorfer Gemeindeteil Benk. Das Projekt kostet 2,6 Millionen Euro. Allein in der Mittelspannung werden etwa 18 Erdkabel verlegt.