Bayernwerk AG: Julian Leupold aus Hof gewinnt Kulturpreis

Gerade die jetzige Zeit macht deutlich, wie wichtig Medien sind. Dass Menschen aus der Region sehr erfolgreich in dem Bereich sein können, zeigt Julian Leupold. Er kommt aus Hof und hat jetzt den Kulturpreis Bayern der Bayerwerk AG für seine Masterarbeit bekommen. Er studiert Interaktive Mediensysteme an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg. In seiner Arbeit untersuchte er nicht-lineare Erzählstrukturen. Dafür hat er den 360-Grad-Film Into the sky gedreht. Dotiert ist der Preis mit 2000 Euro.