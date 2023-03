Bayernweiter Warntag: Das passiert um 11 Uhr in Hochfranken

Bei einem Erdbeben oder einem Großbrand ist es wichtig, dass die Bevölkerung so schnell wie möglich informiert wird. Wie gut das in Bayern funktioniert soll der heutige Warntag zeigen. Das bayerische Innenministerium will dabei die vorhandenen Warnsysteme testen. Der Warntag soll uns aber auch darauf hinweisen, wie wir im Notfall an Infos kommen. Das soll um 11 Uhr passieren. Was uns genau erwartet erklärt Sascha Plochberger, er ist der Katastrophenschutzbeauftragte der Stadt Hof:

Auch im Rest Hochfrankens gibt’s keine Sirenen. Bei uns liegt also der Fokus auf den Warn-Apps und dem Cell-Broadcast-System. Dabei sollte jeder automatisch eine SMS bekommen. Das Handy soll dann auch vibrieren und einen Sirenenton abgeben. Beim bundesweiten Warntag am 08. Dezember hat’s da noch Probleme gegeben. Das System ist aber überarbeitet worden und sollte heute funktionieren, so Sascha Plochberger.