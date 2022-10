Bayernweiter Pilotversuch: Hofer Verkehrspolizei testet neues Kontrollfahrzeug

Jeden Tag sind zahlreiche Laster auf den Autobahnen unterwegs, um Waren von A nach B zu transportieren. Dabei nehmen es allerdings nicht alle Speditionen mit den Regeln so genau. Die rauszufischen ist in Hochfranken Aufgabe der Hofer Verkehrspolizei. Dabei bekommt sie seit August Unterstützung von einem neuen Kontrollfahrzeug mit spezieller Technik. Die kann beim Überholen die LKW zum Beispiel vermessen und ihre Technografen auslesen. Am Abend hat die Polizei das Fahrzeug in der Region offiziell vorgestellt. Der Leiter der Hofer Verkehrspolizei Horst Thiemt:

Dabei hat es auch schon erste Änderungen zum Beispiel bei der Höhenmessung gegeben. Nach dem Pilotversuch entscheidet der Freistaat Bayern, ob er mehr solcher Kontrollfahrzeuge anschafft.