Bayernweite Kontrollaktion: Die überwiegende Mehrheit hält sich an die Maskenpflicht

Die Maskenpflicht wird weitestgehend eingehalten. So lautet das Fazit der Bayrischen Polizei nach ihrer gestrigen (FR) landesweiten Kontrollaktion. Bayerns Innenminister Joachim Hermann hat sich in Nürnberg zufrieden gezeigt. Die weit überwiegende Mehrheit der Menschen hält sich vorbildlich an die Maskenpflicht, so Herrmann. Es gebe aber leider auch diejenigen, die leichtfertig oder gar absichtlich auf eine Mund-Nase-Bedeckung verzichten. Die konkreten Ergebnisse der Kontrollaktion will das Innenministerium am Montagnachmittag bekannt geben.