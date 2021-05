Bayernumrundung 2.0: Hofer Schüler können sich nur noch heute anmelden

Wenn man Bayern einmal ganz umrunden will, dann ist man 2.700 Kilometer unterwegs. Genau das sollen Grund- und Förderschüler aus dem Hofer Land am Pfingstwochenende tun. Heute (12.5.) können sie sich noch für die Aktion Bayernumrundung 2.0 anmelden. An Pfingsten (vom 21. bis 24.5.) sollen die teilnehmenden Kinder dann gemeinsam den Freistaat umrunden. Dabei geht es nur um die Kilometeranzahl. Es ist egal, an welchem Tag oder um viel Uhr gewandert wird. Die zurückgelegte Strecke wird über einen Link an die Gesundheitsregion Plus Stadt und Landkreis Hof weitergeleitet. Weitere Informationen stehen im bereits versendeten Elternbrief.