BayernSPD zu 49-Euro-Ticket: CSU und Freie Wähler sollen „mitmachen“

Für 9 Euro Busse und Bahnen nutzen. So günstig wird das nicht mehr gehen, aber Bund und Länder haben sich auf ein Nachfolgemodell geeinigt: Das 49-Euro-Ticket. Die BayernSPD fordert die bayerische Staatsregierung zur Kooperation auf.

Übersichtlich, bezahlbar und flächendeckend – so stelle sich Inge Aures den attraktiven Nahverkehr vor. Sie ist verkehrspolitische Sprecherin der SPD im Bayerischen Landtag und Abgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel. Das 9-Euro Ticket sei wichtig gewesen, um mehr Menschen für den Nah- und Regionalverkehr zu gewinnen. Aures kritisiert in einer Mitteilung die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern. Diese würden beim Thema 49-Euro-Ticket immer neue Bedingungen stellen. Bayern müsse aber seinen finanziellen Beitrag leisten und tragfähige Zukunftslösungen mitgestalten, so Aures.