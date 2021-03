Bayern SPD-Landtagsfraktion: ‚Wir fordern einen Grenzlandgipfel‘

„Wir brauchen dringend einen Grenzlandgipfel!“ – das fordert die bayerische SPD-Landtagsfraktion, darunter auch der oberfränkische Landtagsabgeordnete Klaus Adelt, in einem Schreiben. Während in anderen Teilen Bayerns, trotz steigender Inzidenzen, immer weitere Öffnungen in Aussicht gestellt werden, warten die Bürger*innen in Grenzregionen darauf noch vergeblich. Die Impfungen in der Region müssen verstärkt werden. So sollen mehr Hausärzt*innen ihre Patient*innen impfen dürfen, so die SPD weiter. Außerdem sollen junge Menschen noch stärker unterstützt werden, die bereits seit vier Monaten nicht in der Schule, sondern von zu Hause aus lernen müssen.