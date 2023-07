Bayerns Wirtschaft: Risiko einer «De-Industrialisierung»

Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) hat vor der Gefahr einer De-Industrialisierung Deutschlands gewarnt. Diese Sorge treibe den Verband derzeit am meisten um, sagte vbw-Präsident Wolfram Hatz am Montagabend in München. «In vielen Standortrankings ist Deutschland bereits deutlich abgerutscht.»

Die Standortpolitik gehöre in den Mittelpunkt der politischen Debatte, forderte Hatz in seiner Rede bei der «Wirtschaftsnacht» der vbw. «Denn nichts ist für die Menschen wichtiger als eine starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze.» Hatz forderte: «Wir brauchen dringend eine Entlastung der Unternehmen und einen Abbau der lähmenden Bürokratie.»

Bayern stehe im Vergleich noch gut da. Doch auch im Freistaat seien die Kosten viel zu hoch und die Belastungen für die Betriebe zu ausgeprägt, sagte Hatz. «Da sind wir nun mal ein Teil Deutschlands.»