Bayerns Verkehrsministerium mit eigenem Tiktok-Kanal im Netz

München (dpa/lby) – Per Video-App Tiktok will Bayerns Verkehrsministerium mehr junge Menschen erreichen. «Mir ist es ein großes Anliegen, auch junge Menschen für unsere spannenden Themen und Geschichten zu begeistern. Dazu müssen wir dorthin, wo sich diese Generation aufhält», sagte Ministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Mittwoch in München.

Das erste Video zeigt Schreyer im Innenhof des Ministeriums. Es wurde mit einer Drohne aufgenommen. Das Video solle als «Türöffner» helfen, auf den neuen Account des Ministeriums aufmerksam zu machen, sagte Schreyer. Ihr Haus sei das erste Ministerium aus Bayern, welches nun neben Facebook, Twitter und Instagram auch auf Tiktok aktiv sei.

Tiktok gehört dem chinesischen Konzern Bytedance und ist nicht unumstritten. US-Präsident Donald Trump bezeichnet die App jüngst als Sicherheitsrisiko, weil chinesische Behörden über sie an Daten von US-Bürgern kommen könnten. Er legte mit zwei Erlassen die Basis für das Aus von Tiktok in den USA. Allerdings zweifelte ein Richter in den USA an der rechtlichen Basis für die Sanktionen und stoppte den Download-Stopp in den USA per einstweiliger Verfügung.

Für Schreyer ist es wichtig, dass bei aller Kritik auch seriöse Inhalte bei Tiktok zur Verfügung gestellt werden. «Wir können nicht kritisieren, dass es hier an Information und Aufklärung fehlt und uns dann gleichzeitig selbst raushalten», sagte sie.