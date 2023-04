Bayerns Verkehrsminister in Schwarzenbach am Wald: Neuer Förderbescheid für den Hofer Landbus

Der Hofer Landbus kommt bei den Menschen in der Region gut an. Nach einem Start im Bereich Rehau und Regnitzlosau im Jahr 2019, wurde das Projekt nach und nach auf andere Kommunen im Landkreis ausgeweitet. Der Landbus fährt jetzt auch im Frankenwald sowie in Döhlau und Gattendorf. Am Mittag wird Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter in Schwarzenbach am Wald einen erneuten Förderbescheid überreichen. Der soll es ermöglichen, den Hofer Landbus auf weitere Städte und Gemeinden auszuweiten.