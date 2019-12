Fürth (dpa/lby) – Bayern hat einen relativ stabilen Schafbestand. Rund 260 700 Tiere zählte das Landesamt für Statistik zum Stichtag 3. November. Die Zahl der Schafe sei lediglich um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, teilte die Behörde am Donnerstag in Fürth mit. Das entspricht einem Minus von rund 3000 Tieren. Die Schafe verteilen sich auf rund 2000 Betriebe, ein leichtes Plus von 0,4 Prozent.