Bayerns Nahverkehr-Strategie: Mehr Fahrgäste und digitaler

Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) in Bayern soll deutlich attraktiver und umweltfreundlicher werden. Man wolle die Fahrgastzahlen bis 2030 verdoppeln, gab Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Donnerstag als Ziel aus. Nachholbedarf sieht er vor allem im ländlichen Raum. Würde alles so umgesetzt, könne man drei Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr einsparen. Seit 2019 haben der Freistaat, Kommunen, Unternehmen und Verbände dafür die ÖPNV-Strategie 2030 erarbeitet, die nun in München vorgestellt wurde.

Verbesserungen sieht das Papier in sechs Bereichen vor, so bei der Infrastruktur und den Fahrzeugen, etwa durch die Förderung von jährlich 400 emissionsfreien Bussen. Angebote verschiedener Verkehrsverbünde sollen besser vernetzt werden, Fahrpläne abgestimmt und Wartezeiten verkürzt werden. Auch Tarife und der Kauf von Tickets sollen vereinfacht werden. Ziel sei eine App für den gesamten Nahverkehr in Bayern.