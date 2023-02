Bayerns Müller startet gegen Union – Mané vor Comeback

Thomas Müller wird im Bundesliga-Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin für den FC Bayern München starten. Das kündigte Trainer Julian Nagelsmann an.

«Er ist sehr professionell und eine Vertrauensperson von mir», versicherte Nagelsmann. «Seine Bedeutung ist riesengroß, weil sie über das Spielen alleine hinausgeht.» Müller war zuletzt beim 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach aus taktischen Gründen nach einer frühen Roten Karte gegen Dayot Upamecano schon nach 16 Minuten ausgewechselt worden. Beim 1:0 in der Champions League gegen Paris Saint-Germain war der 33-Jährige erst in der 75. Minute eingewechselt worden. Müller sei mit seiner Situation nicht glücklich, räumte Nagelsmann ein.

Mané vor Kader-Comeback

Stürmerstar Sadio Mané steht vor seinem Comeback. Nach seiner langen Verletzungspause kehrt der Senegalese in den Kader der Münchner für das Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) zurück. Ein Einsatz in der Startelf komme aber zu früh, sagte Nagelsmann. Der Sommer-Zugang vom FC Liverpool hatte sich am 8. November beim 6:1 des FC Bayern in der Bundesliga gegen Werder Bremen am Wadenbeinköpfchen verletzt und musste operiert werden.

Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting hatte etwas Beschwerden mit dem Nacken. Offensivspieler Kingsley Coman konnte nach Problemen zuletzt an der Wade und am Sprunggelenk trainieren.

Es gehe «um die Tabellenführung, es geht darum, einen direkten Konkurrenten wieder auf Abstand zu bringen», sagte Nagelsmann vor dem Duell mit den starken Berlinern. Die Münchner sind nur dank der besseren Tordifferenz Spitzenreiter vor den punktgleichen Verfolgern Borussia Dortmund und Union Berlin.

Nagelsmann zeigt sich einsichtig

Aus seiner verbalen Entgleisung gegen Das Schiedsrichter-Team nach der Niederlage bei Borussia Mönchengladbach will der Bayern-Coach lernen. «Ich ärgere mich schon, dass mir das passiert. Dass ich emotional bin, werde ich nicht ändern. So bin ich einfach. Aber ich muss es in andere Bahnen lenken. Ich habe den Fehler eingesehen», sagte Nagelsmann vor dem Spiel gegen Union Berlin.

Nagelsmann hatte nach der Niederlage in den Gladbacher Stadion-Katakomben etwa das Wort «Pack» benutzt. Auslöser dafür war die frühe Rote Karte gegen Bayerns Innenverteidiger Dayot Upamecano. Für seine Ausfälligkeiten musste Nagelsmann 50.000 Euro Strafe bezahlen.