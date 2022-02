Bayerns Hochschulen: Studierende sollen Prüfungen zeitnah nachholen können

An der Hochschule oder der Uni eine Prüfung nachzuholen, ist nicht so einfach wie in der Schule. Studierende müssen teils mehrere Semester warten bis die Prüfung wieder angeboten wird. Das wäre aktuell auch in den meisten Hochschulen so, wenn sich die Studierenden mit Corona infizieren oder in Quarantäne müssen. Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler appelliert daher noch einmal an die Hochschulleitungen, gerade bei Freiversuchen und Wiederholungsprüfungen alle Gestaltungsspielräume auszuschöpfen. Die Studierenden sollten möglichst noch im laufenden Semester ihre Prüfungen nachholen können.

Prof. Jürgen Lehmann, Präsident der Hochschule Hof, hat sich in einem Statement unterdessen schon zum kommenden Sommersemester geäußert, das am 15. März beginnt. Er sei sehr optimistisch, dieses Semester in Präsenz durchführen zu können. Online sei nicht das Maß aller Dinge.