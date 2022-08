Bayerns Gas- und Ölrechnung doppelt so hoch

Die Deutsche Bahn will die Bahnstrecken in den oberbayerischen Regionen Werdenfelser Land und Oberland umfassend sanieren. Geplant (…)

Bei einem Flächenbrand in Unterfranken ist ein Mensch verletzt worden. Auf einem Gebiet von rund 200 Quadratmetern hatte am (…)

Mann stirbt nach Badeunfall in oberbayerischem See

Bei einem Badeunfall in einem See in Oberbayern ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 62-Jährige starb am Donnerstag an den Folgen (…)