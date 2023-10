Bayerns DGB-Chef fordert nach Wahl Rückkehr zur Sachpolitik

Der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Bayern, Bernhard Stiedl, hat nach der Landtagswahl wieder mehr Sachlichkeit in der Politik gefordert. «Der Wahlkampf in Bayern wurde vielerorts ohne Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürgern geführt», sagte Stiedl am Sonntag in München. Die Debatte sei von populistischen Äußerungen geprägt gewesen. «Wer Populisten hinterherläuft, treibt ihnen Stimmen zu», sagte Stiedl.

In den anstehenden Koalitionsverhandlungen müsse es unter anderem um faire Löhne, ein Ende der Tarifflucht und bezahlbaren Wohnraum in Bayern gehen, forderte Stiedl. «Dort erwarten die Menschen Lösungen.»