‚Bayerns Best 50‘: Sandler AG erneut unter den 50 besten bayerischen Unternehmen

Für die Firma Sandler AG aus Schwarzenbach an der Saale gibt es einen Grund zum Feiern: Der Vliesstoffspezialist reiht sich offiziell in die besten 50 Unternehmen Bayerns ein und erhält den Preis „Bayerns Best 50“. Die Auszeichnung wird vom bayerischen Staatsministerium ausgelobt und geht an mittelständische Unternehmen, die ihren Umsatz und ihre Mitarbeiterzahl in den letzten fünf Jahren überdurchschnittlich steigern konnten. Die Sandler AG wird bereits zum dritten Mal mit diesem Preis ausgezeichnet. Bereits 2014 und 2017 konnte sich das Unternehmen gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern durchsetzen. Wie Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger mitteilt, steht die Auszeichnung heuer auch symbolisch dafür, dass die bayerische Wirtschaft nach Corona wieder durchstartet.