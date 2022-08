„Bayerns Best 50“: Luitpold Apotheke unter wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern

Mit dem „Bayerns Best 50“ Award zeichnet das Bayerische Wirtschaftsministerium jedes Jahr mittelständische Unternehmen aus, die ihre Mitarbeiterzahl und ihren Umsatz in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich steigern konnten. Bereits zum 2. Mal hat heuer auch die Luitpold Apotheke in Bad Steben eine Auszeichnung erhalten. Das Unternehmen ist dabei unter anderem auch durch seinen Internetauftritt mit der Online-Versandapotheke „medikamente-per-klick.de“ herausgestochen. Mit rund 200 Mitarbeitern ist „medikamente-per-klick.de“ mittlerweile eine der größten Versandapotheken Europas.