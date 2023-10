Bayerns AfD-Chef Protschka: Wahlergebnis «sagenhaft»

Der Landesvorsitzende der AfD in Bayern, Stephan Protschka, hat sich begeistert über das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl gezeigt. «Eine Verbesserung um über 50 Prozent ist sagenhaft und ein klares Votum für einen grundlegenden Politikwandel in unserem geliebten Freistaat», sagte Protschka am Sonntag.

«Wir werden weiter Politik für die Bayern machen und mit klarem Blick und lauter Stimme ein Korrektiv zum Mainstream darstellen», kündigte der Bundestagsabgeordnete an. Die AfD habe für den bayerischen Landtag ein «starkes Team aufgestellt».