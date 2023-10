Die Ringer des ASV Hof müssen sich nach dem Aufstieg scheinbar noch an die Oberliga gewöhnen. Bislang konnten die Hofer nur einen Sieg (…)

Sport am Wochenende: Regionale Vereine gefordert

Sieg für die Fußballerinnen des 1. FFC Hof! In der Regionalliga Süd haben die Hoferinnen 1:0 beim TSV Neuenstein gewonnen und sind nun (…)

In der Staffel Nord der Frauen-Bayernliga müssen die Handballerinnen der SG Helmbrechts/Münchberg heute ran. Die stehen auf dem (…)

Nach drei Siegen in Folge: SpVgg Bayern Hof fährt nach Niederbayern

Drei Siege in Folge hat die SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga feiern können. Die Hofer stehen auf Platz 5 in der Tabelle. Für (…)