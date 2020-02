Bayern will Italien-Reisende wegen Coronavirus informieren

München (dpa/lby) – Wegen des Coronavirus-Ausbruchs in Italien will die Staatsregierung Reisende so gut wie möglich aufklären. Dafür hätten Vertreter unter anderem der Ministerien für Gesundheit, Verkehr und Inneres am Dienstag beraten, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). In den Faschingsferien seien derzeit viele Menschen in Italien und kämen per Flugzeug, Bus oder mit dem Auto zurück. Beispielsweise solle auch vermehrt in Zügen informiert werden, sagte Huml. Es sei ganz wichtig, «dass wir diejenigen, die betroffen sein könnten, erreichen». Das Infomaterial, das bisher stark auf China – als Ursprungsland der Epidemie – ausgelegt sei, solle aktualisiert werden. So habe das Robert Koch-Institut neue Risikogebiete benannt.

Von den 14 bisher in Bayern bekannten Coronavirus-Fällen sollte der vorletzte am Dienstag entlassen werden, sagte Huml. Neue Fälle gebe es nicht, und der Ausbruch rund um den Autozulieferer Webasto sei gut eingegrenzt worden. Mit Blick auf die aktuelle Lage in Italien sagte sie: «Es ist natürlich ein anderes, flächigeres Vorgehen notwendig.»

Über weitergehende Maßnahmen sagte Huml: «An dem Punkt sind wir im Moment noch nicht.» Denkbar sei aber, im Zweifelsfall etwa einzelne Schulen oder Kindergärten zu schließen – wie es jetzt schon bei der Grippe gemacht wird. Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, müssten unter Umständen auch Festveranstaltungen abgesagt werden.

Andreas Zapf, der Präsident des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, sagte, jeder müsse eigenverantwortlich überlegen, ob er nach Italien reist. Ansonsten gelte: «Auf der einen Seite sorgfältig sein, auf der anderen Seite aber nicht panisch reagieren.» Das Ansteckungsrisiko in Bayern sei minimal. Die Menschen sollten sich sorgsam verhalten und Hygieneregeln einhalten.