Bayern widmet sich Gefahren durch Einsamkeit

Von den rund 20.000 gehörlosen und schwer hörbehinderten Menschen in Bayern hat nicht einmal die Hälfte einen Anspruch (…)

Gerade an Weihnachten holt manchen die Einsamkeit ein - oder familiärer Streit eskaliert. Hilfe gibt es hier auch an den Feiertagen. (…)

Krise und Gewalt an Feiertagen: Hilfe rund um die Uhr

Söder will schnelles Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr

55 Impfschäden nach Corona-Impfung bayernweit anerkannt

Was ist eine erwartbare Impfreaktion, was eine schwerwiegende Nebenwirkung? Kurz nach Weihnachten 2020 werden in Deutschland die ersten (…)