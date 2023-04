Bayern weiter ohne Choupo-Moting: Joker-Chance für Tel

Der FC Bayern München muss weiter auf Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der 34-Jährige versuchte es zwar nach seinen Kniebeschwerden in dieser Woche wieder mit dem Mannschaftstraining, doch das war nicht von Erfolg gekrönt. Choupo-Moting hatte dem deutschen Fußball-Rekordmeister schon gegen den SC Freiburg (1:0) und Manchester City (0:3) gefehlt. Auch gegen die TSG 1899 Hoffenheim muss es Trainer Thomas Tuchel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einer anderen Möglichkeit probieren.

Nach der Suspendierung von Sadio Mané für ein Spiel wird Serge Gnabry wieder in der Startelf im Angriffszentrum erwartet. Der nach seiner Muskelverletzung genesene Mathys Tel (17) wird wohl eine Joker-Chance bekommen. «Aus dem Nichts in die Startelf wäre ein bisschen früh», sagte Tuchel am Freitag.