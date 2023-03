Bayern verzichtet auf Kontrollen zum Lkw-Sonntagsfahrverbot

Wegen des Warnstreiks am Montag können Schülerinnen und Schüler unter bestimmten Bedingungen dem Unterricht fern (…)

Der bundesweite Warnstreik am Montag betrifft auch den Bahnverkehr nach Österreich. Es werde keine grenzüberschreitenden (…)

Warnstreik am Montag: Bahnverkehr nach Österreich betroffen

Der Warnstreik am Montag wird auch die Landeshauptstadt München voll treffen. Sowohl der kommunale Nahverkehr mit U-Bahn, Bussen (…)

Auch München trifft der Warnstreik am Montag voll

Streik trifft Bayern: Keine Passagierflüge nach München

Am Donnerstag waren die Warnstreiks in Bayern eher klein, am Montag werden die Auswirkungen aller Voraussicht nach sehr groß sein. Den (…)