Bayern unverändert gegen PSG: Stanisic soll Mbappé stoppen

Der FC Bayern bestreitet das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit derselben Formation wie zuletzt in der Fußball-Bundesliga. Trainer Julian Nagelsmann vertraut am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena auch der beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart aufgebotenen Abwehrreihe. Josip Stanisic soll auf der rechten Seite den diesmal von Beginn an spielenden WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé stoppen. Mbappé war beim 1:0 der Münchner im Hinspiel nach einer Verletzung erst nach der Pause eingewechselt worden.

Angeführt wird die Bayern-Mannschaft wieder von Thomas Müller als Kapitän. Wie gegen den VfB sitzen die Angreifer Serge Gnabry, Leroy Sané und Sadio Mané zunächst auf der Ersatzbank.

Bei den Gästen greift neben Mbappé Weltmeister Lionel Messi an. Die früheren Bayern-Profis Renato Sanches und Juan Bernat sind als Einwechselspieler dabei.