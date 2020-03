Bayern untersagt Großveranstaltungen wegen Corona: Fallen jetzt die Eishockey-Play-Offs aus?

​Die Eishockey-Vereine aller Ligen stehen vor einer großen Herausforderung: Der Freistaat Bayern hat als Vorsichtsmaßnahme gegen das Corona-Virus heute alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern abgesagt. Für Veranstaltungen mit 500 bis 1.000 Zuschauern empfiehlt er die Absage. Diese Regelung gilt zunächst einmal bis zum 19. April.

Damit blieben für die PlayOffs in der DEL, DEL2 und Oberliga für bayrische Mannschaften nur Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Beschränkung auf 999 Zuschauer oder die komplette Absage. Noch gibt es keine Aussage der Profiligen und des Verbands über eine mögliche generelle Absage. Auch in Nordrhein-Westfalen steht ein ähnliches Verbot wie das, das nun in Bayern ausgesprochen worden ist, im Raum. Zahlreiche Eishockey-Vereine darunter auch der VER Selb haben bereits ihren Vorverkauf für die anstehenden Play-Off-Spiele gestoppt. Wie es weitergeht, steht noch nicht fest.