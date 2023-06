Bayern und Tschechien: Gewerkschaftsvertreter treffen sich am Grafenmühlweiher in Selb

Bayern und Tschechien feiern ja schon seit Mai zusammen in Selb, bei den Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen. Heute steht einmal nicht das Feiern, Sport oder Musik im Vordergrund. Am Grafenmühlweiher treffen sich am Mittag (13 Uhr) Gewerkschafter beider Länder, um sich gemeinsam zu Europa zu bekennen. Die Gewerkschaftsmitglieder wollen ein Zeichen für ein friedliches, soziales, solidarisches und gerechtes Europa setzen, heißt es in einer Mitteilung des DGB Oberfrankens. Mit dabei sind Gewerkschaftsvertreter aus Oberfranken, aus dem Bezirk Karlsbad, der Präsident des Interregionalen Gewerkschaftsrates sowie Vertreter der Regierung von Oberfranken und Selbs Oberbürgermeister Uli Pötzsch.