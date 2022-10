Bayern und Streich rühmen Union: «Stehen zu Recht da oben»

Nach dem meisterlich anmutenden 5:0 des FC Bayern im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg haben Münchens Trainer Julian Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic höchste Wertschätzung für Überraschungs-Spitzenreiter Union Berlin geäußert.

Auch Freiburgs Coach Christian Streich rühmte die Eisernen am Sonntagabend als die Mannschaft, «die ziemlich sicher die beste defensive Organisation in der Bundesliga» habe. Nach dem bemerkenswerten 2:0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund am Sonntag führt das Union-Team von Trainer Urs Fischer die Bundesliga nach gut einem Drittel der Saison mit bemerkenswerten 23 Punkten schon mit einem kleinen Vorsprung vor Serienmeister FC Bayern (19) und Freiburg (18) an.

«Union Berlin mischt verdient ganz oben mit», sagte Nagelsmann. Er lobte, wie der Europa-League-Teilnehmer die permanenten englischen Wochen bewältigt. «Sie sind Donnerstag und Sonntag immer körperlich und mental voll da. Sie hauen sich einfach in alles rein und geben alles für den Sieg. Dann ist es oft so, dass das Leben dich dafür belohnt. Sie sind verdientermaßen oben dabei», sagte der 35-Jährige.

Ist Union schon ein echter Mitbewerber um den Meistertitel? Da ist Nagelsmann gespannt: «Ich war auch schon woanders Trainer und weiß, dass man die Konstanz über 34 Spieltage braucht, um am Ende ganz oben zu stehen. Für die Zuschauer ist es immer gut, wenn die Liga spannend ist. Union gehört zu den Topteams der Liga. Und ich gehe davon aus, dass sie das die nächsten Wochen so weitermachen.»

Salihamidzic beeindruckt, wie die Unioner «jede Woche auch zweimal diese Intensität auf den Platz bringen. Sie sind eine richtig gute Mannschaft. Da muss man ein Kompliment machen. Sie stehen zu Recht da oben», sagte Bayerns Sportchef.

Von zehn Partien hat Union nur eine verloren. Auch gegen die Bayern reichte es im Heimspiel zu einem Unentschieden. «Union Berlin ist extrem schwer zu bespielen», äußerte Streich am Sonntagabend in München. «Sie bekommen kaum Gegentore. Und wenn sie eines machen, haben sie fast schon gewonnen – vielleicht außer gegen Bayern. Das ist eine absolute Topmannschaft. Ich kann nur alle Hüte ziehen vor dem, was da geleistet wird», sagte Freiburgs Trainer.