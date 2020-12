Bayern und Sachsen: Ministerpräsidenten kündigen neue Maßnahmen an

Die Tage bis Weihnachten werden jetzt in den Euroherz-Region von deutlich härteren Maßnahmen geprägt sein. Sachsen fährt ab Montag fast alles herunter: Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen müssen schließen – genauso alle Geschäfte, die keine Lebensmittel verkaufen. Wer raus geht, muss immer und überall eine Maske tragen. Im Prinzip eine Wiederholung des Lockdowns im Frühjahr. Betroffen davon ist logischerweise auch das Vogtland. Der Freistaat müsse zur Ruhe kommen, so die Aussage von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Sein bayerischer Amtskollege Markus Söder hat heute ebenfalls neue Regeln verkündet. Einen kompletten Lockdown gibt es hier noch nicht, obwohl Söder zwischen dem 27. Dezember und dem 10. Januar auch gerne Geschäfte schließen möchte. Allerdings will er abwarten, was auf Bundesebene in dieser Zeit gelten wird. Neu ab morgen ist aber in Bayern ein generelles Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Außerdem tritt ja die neue Infektionsschutzverordnung in Kraft: Gilt in einer Region eine Inzidenz von mehr als 200, darf zwischen 21 und 5 Uhr niemand mehr seine Wohnung verlassen, in der restlichen Zeit nur mit einem trifftigen Grund.