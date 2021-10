Frauenfußball muss immer noch hinter dem männlichen Pendant zurückstecken, was die Beliebtheit aber auch die Bezahlung angeht. Stephanie Köhler vom 1. FFC Hof kann es ihren männlichen Kollegen jetzt zeigen. Sie ist für den Bayern-Treffer des Monats im September nominiert. Abstimmen könnt ihr auf der Internetseite oder in der App des Bayerischen Fußball-Verbands. Die Abstimmung endet am kommenden Dienstag (12.10.). Den entsprechenden Link findet ihr hier.