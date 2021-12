Bayern «trauriger Spitzenreiter» bei Altersarmut

Berlin/München (dpa/lby) – Die Altersarmut ist in Bayern dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zufolge bundesweit am größten. Zwar stehe der Freistaat mit 11,6 Prozent Armutsgefährdung insgesamt am besten da, erläuterte Landesvorsitzende Margit Berndl am Donnerstag. Doch bei der Altersarmut sei Bayern mit 21 Prozent «trauriger Spitzenreiter».

Bundesweit beklagt der Verband als Folge der Corona-Pandemie eine Armutsquote auf Rekordniveau. Nach dem «Paritätischen Armutsbericht», der auf Zahlen des Statistischen Bundesamts beruht, lebten im vergangenen Jahr etwa 13,4 Millionen Menschen in Deutschland unter der Armutsgrenze – das entspricht einer Quote von 16,1 Prozent. Als arm gelten Menschen, denen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung steht.

