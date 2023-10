Bayern-Trainer Tuchel erwartet enges Meisterrennen

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel erwartet in dieser Bundesliga-Saison einen Mehrkampf um die Meisterschaft. Neben Borussia Dortmund hat der 50-Jährige Bayer Leverkusen und RB Leipzig auf dem Zettel.

«Diese Mannschaften spielen sehr gut, sind gefährlich und erfolgreich», meinte Tuchel nach dem 2:2 in Leipzig. Spekulationen wären derzeit aber wenig hilfreich. «Wir müssen unseren eigenen Weg gehen und Biss zeigen.»

Spannung an der Tabellenspitze

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes von Bayern Leverkusen sieht die Spannung an der Tabellenspitze uneingeschränkt positiv. «Ich glaube, da freut sich jeder Fußballfan in Deutschland, wenn es lange eng in der Bundesliga zur Sache geht», sagte Rolfes im «Sportstudio» des ZDF.

Bayern hatte zuvor schon gegen Leverkusen nur 2:2 gespielt und damit in dieser Saison noch kein Top-Duell gewonnen. Nach Ansicht von Joshua Kimmich liegt das nicht unbedingt an der Stärke der Gegner. «Wir laden sie ein und geben ihnen Futter, um ins Spiel zu kommen», sagte der Nationalspieler in Leipzig. Beim Pokalsieger egalisierte München einen 0:2-Rückstand in der zweiten Halbzeit. «Wichtig war, dass wir eine Reaktion gezeigt haben.»

Nach sechs Spieltagen liegt der Rekordmeister als Dritter zwei Punkte hinter Tabellenführer Leverkusen. In der vergangenen Saison hatten sich die Bayern einen spannenden Zweikampf mit dem BVB geliefert. Tuchels Team zog erst am letzten Spieltag an den Dortmundern vorbei.