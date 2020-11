Bayern-Trainer Flick rechnet nicht mit Ausfall von Pavard

München (dpa) – Bayern-Trainer Hansi Flick rechnet nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Verteidiger Benjamin Pavard nicht mit einem längeren Ausfall. «Er hat einen Schlag auf den Knöchel bekommen, aber ich hoffe, dass es keine größeren Probleme sind», sagte Flick am Mittwochabend nach dem 3:1-Sieg gegen RB Salzburg und dem Einzug in das Achtelfinale der Champions League. Pavard musste in der 62. Minute vom Platz, für ihn kam dessen zuletzt angeschlagener französischer Landsmann Lucas Hernández. «Ich bin happy und froh, dass Lucas wieder kann», sagte Flick bei Sky.