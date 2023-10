Bayern-Torwart Peretz verurteilt Anschläge in Israel

Bayern Münchens Fußball-Profi Daniel Peretz hat die Großangriffe der islamistischen Hamas in seinem Heimatland Israel scharf verurteilt. «Wir alle waren Zeugen – und sind es immer noch – unmenschlicher Massaker», schrieb der 23 Jahre alte Torwart in einer emotionalen Botschaft auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Ganze Familien seien in ihren Häusern hingerichtet, hunderte junge Menschen auf einer Party in der Natur abgeschlachtet, und auch ältere Menschen und Babys entführt und in Gefangenschaft genommen worden, schrieb Peretz weiter: «Dies ist nur ein Bruchteil der von der Hamas begangenen Gräueltaten und Monstrositäten.»

Angesichts dieses «absolut Bösen» sei Israel «ein Leuchtturm der Macht, Widerstandskraft und Hoffnung», das Land werde sich durchsetzen. Der im vergangenen Sommer vom israelischen Topclub Maccabi Tel Aviv zu den Bayern gewechselte Torwart bekräftigte in seinem Schlusssatz der Botschaft: «Ich stehe an der Seite Israels.»