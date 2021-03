Bayern: Tattoo-Studios bleiben weiter geschlossen

In 15 deutschen Bundesländern dürfen ab heute (MO,08.03.) Tattoo und Piercing-Studios wieder öffnen, nur in einem nicht: Hier bei uns in Bayern. Laut der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind „Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, wie zum Beispiel Massagepraxen, Tattoo-Studios oder ähnliche Betriebe untersagt.“ Von dem Verbot körpernahe Dienstleistungen auszuüben sind nach wie vor Friseure, Kosmetik- und Nagelstudios ausgenommen. Im bayerischen Teil der Euroherz-Region bleiben also weiterhin Tattoo-Studios geschlossen, voraussichtlich bis zum 28. März.

(Symbolbild)