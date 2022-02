Bayern tanken am billigsten

München (dpa/lby) – Die aktuellen Rekordpreise an den deutschen Tankstellen treffen die Autofahrer in Bayern nicht ganz so hart wie in anderen Bundesländern. Sowohl bei Super der Sorte E10 als auch Diesel war der Freistaat am Dienstag das günstigste der 16 Länder. E10 schlug hier mit 1,720 Euro je Liter zu Buche – das sind immerhin 4,6 Cent weniger als im teuersten Bundesland Bremen. Bei Diesel waren es 1,647 Euro je Liter – zwei Cent weniger als in Niedersachsen am anderen Ende der Skala.

Für den Vergleich wurden – anders als bei den bundesweiten Spritpreismeldungen des ADAC nicht Tagesdurchschnittswerte, sondern die Kosten zum Stichzeitpunkt 11.00 Uhr ausgewertet. Die Spritpreise liegen derzeit – angetrieben vom Ölpreis – auf Rekordniveau.

© dpa-infocom, dpa:220215-99-140228/2