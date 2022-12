Bayern suchen Kontinuität: 20 Minuten reichen nicht

Bayern Münchens Basketballer wollen nach drei Siegen aus den letzten fünf Spielen ihre «solide Entwicklung» in der Euroleague fortsetzen. «Wir selbst kämpfen immer noch mit unserem Spiel und suchen noch nach Kontinuität. Auf diesem Level der Euroleague reichen gute 15, 20 Minuten nicht», sagte Power Forward Vladimir Lucic vor dem Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Israels Rekordmeister Maccabi Tel Aviv und bemängelte: «Komplette 40 Minuten sind das, was uns bis jetzt noch fehlt».

Vor dem elften Spieltag steht der deutsche Vizemeister nur auf dem 16 Tabellenplatz in der Königsklasse. Nur die besten Acht Teams qualifizieren sich nach 34 Spieltagen für das Viertelfinale. Maccabi will im Münchner Audi Dome seinen ersten Auswärtssieg feiern. «Diese Mannschaft ist vollbeladen mit Talent, ihre Qualität und Athletik sind herausragend», sagte FCB-Coach Andrea Trinchieri über den 55-maligen israelischen Meister.