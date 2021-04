Bayern-Stürmer Lewandowski: Kein schnelles Comeback

München (dpa) – Der derzeit verletzte Starstürmer Robert Lewandowski hat ein schnelles Comeback in der kommenden Woche beim Champions-League-Rückspiel in Paris ausgeschlossen. «Nein, das ist immer noch zu früh», sagte der Angreifer der Fußball-Bundesligisten FC Bayern München am Mittwoch vor dem Viertelfinal-Hinspiel in einem Video-Interview des Pay-TV-Senders Sky.

«Ich mache alles, um wieder auf den Platz zu kommen», versprach der polnische Nationalspieler. «Das ist kein gutes Gefühl, zu Haue zu sitzen», sagte Lewandowski, der sich bei einem Länderspieleinsatz verletzt hatte.

