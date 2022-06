Bayern steht bei Firmenpleiten bundesweit am besten da

Bayerische Unternehmen sind im ersten Halbjahr am seltensten pleitegegangen. Im Schnitt mussten pro 10.000 Unternehmen 36 den Gang zum Insolvenzgericht antreten, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform schätzt. Das ist der niedrigste Wert aller Bundesländer, wie sie am Dienstag mitteilte. Dahinter folgen Sachsen und Thüringen mit 37 beziehungsweise 39 Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen. Deutscher Durchschnitt sind 48 Pleiten. Die höchsten Quoten gibt es in Berlin mit 79 und Bremen mit 77.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fiel die Zahl der Firmenpleiten sowohl in Bayern als auch bundesweit. Im ersten Halbjahr 2021 hatte Creditreform für den Freistaat noch einen Wert von 40 Insolvenzen pro 10.000 Firmen angegeben, was den zweiten Platz im Ländervergleich hinter Sachsen bedeutete.