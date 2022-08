Bayern-Start in Mailand und danach kommt Lewandowski

Der FC Bayern München startet mit einem Auswärtsspiel in die Champions League. Der deutsche Fußball-Meister gastiert zum Auftakt in Gruppe C am 7. September um 21.00 Uhr bei Inter Mailand. Im ersten Heimspiel kommt es nur sechs Tage später gegen den FC Barcelona zum schnellen Wiedersehen mit Robert Lewandowski, der im Sommer nach acht Jahren in München und einem großen Wechselgetöne zu den Katalanen weitergezogen war. Den Spielplan der Gruppenphase gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Samstag bekannt.

Am 3. und 4. Spieltag trifft Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit seinem Team auf den tschechischen Meister Viktoria Pilsen, erst am 4. Oktober in München und am 12. Oktober auswärts. Noch vor der WM in Katar finden am 26. Oktober in Barcelona sowie am 1. November in der heimischen Allianz Arena die letzten beiden Gruppenspiele statt.

Nagelsmann hatte nach der Auslosung von einer «anspruchsvollen Gruppe» gesprochen. Der Gruppenerste und -zweite ziehen ins Achtelfinale ein, das im neuen Jahr ausgespielt wird. Im April 2023 folgen die Spiele im Viertelfinale. Nach dem Halbfinale bis Mitte Mai steigt am 10. Juni das Champions-League-Finale in Istanbul.