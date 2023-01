Bayern-Star Mané trainiert wieder mit dem Ball

Sadio Mané hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum Comeback beim FC Bayern München gemacht. Der 30 Jahre alte Offensivspieler absolvierte am Dienstag erstmals nach einem operativen Eingriff, bei dem eine Sehne am rechten Wadenbeinköpfchen refixiert wurde, wieder eine Einheit mit dem Ball. Nachdem Afrikas Fußballer des Jahres in der vergangenen Woche das Lauftraining auf dem Platz aufgenommen hatte, passte und dribbelte Mané nun wieder. Der Senegalese hatte sich kurz vor WM-Start in der Bundesliga verletzt und war für die WM ausgefallen.