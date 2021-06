Bayern spielt: Naturpark Fichtelgebirge bietet Veranstaltungsorte an

Keine Konzerte, keine Theateraufführungen oder Festivals – auf Kultur mussten wir in den letzten Monaten verzichten. Nach und nach füllt sich der Veranstaltungskalender wieder, vor allem im Freien ist wieder mehr möglich. Der Naturpark Fichtelgebirge will die Künstlerinnen und Künstler jetzt zusätzlich unterstützen, und zwar mit neuen Locations. Der Naturpark stellt das Freilandmuseum Grassemann, die Infoscheune Weißenstadt und das Granitlabyrinth mit seiner Infostelle in Kirchenlamitz für Veranstaltungen der Mitgliedergemeinden zur Verfügung. Das Projekt „Bayern spielt“ soll bald starten, Ende Juni soll es schon die ersten Veranstaltungen geben.