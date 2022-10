Scholz: CSU hat Windkraft-Ausbau jahrzehntelang verschleppt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der CSU-geführten bayerischen Staatsregierung jahrelange Versäumnisse bei der Sicherstellung der Energieversorgung vorgeworfen. «Der Ausbau der Energieversorgung in Bayern ist nicht richtig gelaufen», sagte Scholz am Samstag auf einem SPD-Landesparteitag in München. Da habe die Wirtschaft mit entsprechender Kritik Recht.

Konkret warf Scholz der CSU – ohne die Partei oder deren Vorsitzenden Markus Söder beim Namen zu nennen – vor, den Windkraft-Ausbau jahrelang gebremst zu haben. Wer Arbeitsplätze in Bayerns Industrie sichern wolle, der brauche hier eine Partei in der Regierung, die für den Ausbau der Windenergie stehe – «und nicht eine, die ihn jahrzehntelang verschleppt hat», sagte Scholz. Zudem kritisierte der Kanzler, dass neue Stromleitungen hier lange als «Monster-Trassen» verunglimpft worden seien.