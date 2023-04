Bayern-Rekordfußballerin Wenninger hört nach der Saison auf

Bayern Münchens Rekordspielerin Carina Wenninger wird nach dieser Saison ihre Fußball-Karriere beenden. Das verkündete die 32 Jahre alte Innenverteidigerin, die aktuell für den italienischen Club AS Rom spielt, am Mittwoch in Wien bei einer Pressekonferenz des österreichischen Verbands (ÖFB). Die ÖFB-Kapitänin hatte in 15 Jahren 303 Pflichtspiele für die Bayern absolviert (213 Siege), ehe sie im vergangenen Sommer auf eigenen Wunsch per Leihe nach Rom gewechselt war. Anfang März verkündete der FCB, dass Wenninger nach dieser Saison – anders als ursprünglich geplant – nicht nach München zurückkehren wird.

«Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Jetzt kann ich den Zeitpunkt selbst bestimmen, weil ich noch topfit bin», sagte Wenninger bei ihrer Abschieds-PK. «Ich komme nach 16 Jahren im Ausland auch gerne nach Österreich zurück und habe darüber hinaus eine tolle Jobmöglichkeit beim ÖFB.» Für ihr Heimatland bestritt Wenninger 127 Länderspiele, nur Sarah Puntigam vom 1. FC Köln war noch häufiger für die ÖFB-Auswahl im Einsatz.

Wenninger war 2007 als 16-Jährige vom LUV Graz nach München gewechselt, wo sie mit den Bayern dreimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal gewann. In Italien ist sie mit Rom nun auf dem besten Weg, noch einmal einen nationalen Titel zu gewinnen. Acht Punkte beträgt der Vorsprung in der Meisterrunde auf Juventus Turin.