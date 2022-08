Bayern München mit drei Wechseln: Davies nicht im Kader

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann muss seine Startelf erstmals in dieser Saison notgedrungen ändern. Beim Spiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum gibt 67-Millionen-Euro-Zugang Matthijs de Ligt in der Innenverteidigung sein Startelf-Debüt für den Fußball-Rekordmeister. Neben Leroy Sané beginnt auch Kingsley Coman für die Bayern.

Für Coman ist es nach abgelaufener Rotsperre das erste Saisonspiel. Der angeschlagene Serge Gnabry sitzt zunächst auf der Bank. Überraschend steht Alphonso Davies gar nicht im Kader der Gäste. Dass Jamal Musiala wegen einer Zerrung ausfällt, war zuvor bereits klar.

Beim noch sieglosen VfL sitzt der zuvor angeschlagene Rückkehrer Gerrit Holtmann zunächst nur auf der Bank.