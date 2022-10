Bayern mit Mané und Mazraoui gegen Lewandowski und Barcelona

Der FC Bayern München geht das Champions-League-Spiel beim FC Barcelona mit Sadio Mané in der Startelf an. Afrikas Fußballer des Jahres rückt wie Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui am Mittwochabend im Camp Nou im Vergleich zum 2:0 in Hoffenheim neu in die Startformation. Benjamin Pavard und Kingsley Coman nehmen beim Wiedersehen mit Weltfußballer Robert Lewandowski auf der Bank Platz. Dort sitzt zunächst auch Thomas Müller, der zuletzt von einem Magen-Darm-Infekt gestoppt wurde.

Im Münchner Tor vertritt Sven Ulreich erneut den verletzten Kapitän Manuel Neuer, der auf das Torhüterduell mit Deutschlands Nummer 2 Marc-André ter Stegen verzichten muss. Im Fokus steht in der katalanischen Hafenstadt das Stürmerduell zwischen dem zum FC Barcelona gewechselten Lewandowski und dessen früherem Backup Eric Maxim Choupo-Moting.