Bayern: Länder müssen bei Klinikfinanzierung mitreden

Die Corona-Testpflicht für Besucher von Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen in Bayern wird für die (…)

Vereinfachungen bei Besucher-Coronatests in Weihnachtszeit

Keine flächendeckenden OP-Verschiebungen in Kliniken

Landgericht bereitet Prozesse zu zwei Medizin-Skandalen vor

Vor vier Jahren sorgte ein Hepatitis-C-Skandal an einer Klinik in Schwaben für Schlagzeilen. OP-Patienten wurden reihenweise in dem (…)